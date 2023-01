Tunisie : Les prÃ©visions de croissance sont de 2,2 % en 2023 et 2,6 % en 2024, selon la BAD

Tunisie : Les prévisions de croissance sont de 2,2 % en 2023 et 2,6 % en 2024, selon la BAD

La banque africaine de développement prévoit un taux de croissance de 2,2 % en 2023, et 2,6 % en 2024 en Tunisie, alors que l’inflation devra atteindre, les 8 % en moyenne, pendant la période 2023/ 2024, conformément au rapport « Performance et perspectives macroéconomiques de l’Afrique », édité ce jeudi 19 janvier 2023, dans sa première édition, par la BAD à son siège, à Abidjan.

Après leur augmentation en 2022, les pressions inflationnistes devraient rester élevées en 2023 et 2024. La croissance, qui avait déjà baissé en 2022, devrait rester modérée en 2023 et 2024, en Afrique.

« Les pays africains doivent déployer un ensemble de politiques monétaires, fiscales et structurelles pour lutter contre la flambée de l’inflation. Le choix des politiques et l’ampleur des interventions dépendront toutefois des circonstances propres à chaque pays », souligne l’institution financière africaine.

« Ce rapport qui sera publié tous les deux ans aux premier et troisième trimestres, entend offrir aux décideurs politiques, aux investisseurs mondiaux, aux chercheurs et aux autres partenaires de développement, une évaluation actualisée et fondée sur des éléments probants des dernières performances macroéconomiques du continent, ainsi que des perspectives à court et moyen terme, dans un contexte de développement dynamique de l’économie mondiale ».

Le rapport prend acte des difficultés auxquelles se heurtent les économies africaines, et préconise des actions politiques audacieuses afin de les aider à atténuer les risques, souligne, en substance, la banque.