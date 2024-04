Tunisie : « Les procédures sont là « pour garantir un procès équitable, et non pour asseoir l’impunité ».

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réitéré hier soir, mercredi 24 avril, lors d’une rencontre à Carthage, avec la ministre de la Justice, Leïla Jeffal, « le rôle historique dévolu à la magistrature pour assainir le pays. »

Il a rappelé que « les procédures ont été mises en place pour garantir un procès équitable, et non pour asseoir l’impunité ».

Saïed a affirmé que « nul n’est au-dessus de la loi, et la liberté ne peut s’exercer que dans son cadre ».

« Ceux qui prétendent, aujourd’hui, à tort, être victimes de l’absence de la liberté sont parmi ses ennemis jurés, car ils n’acceptent pas un réel régime démocratique fondé sur la volonté populaire, oublient les dépassements qu’ils avaient commis, et les sommes d’argent qu’ils avaient reçues de la part de sources suspectes de l’intérieur et de l’étranger. Leurs conférences et rencontres ne sont organisées que dans les hôtels de luxe, et pourtant, ils font semblant, même s’ils sont dévoilés, de défendre la décision nationale, et de se tenir aux côtés des pauvres et démunis », a-t-il déploré, cité par un communiqué de la présidence.

La rencontre a, également, porté sur la version définitive de l’amendement de l’article 411 du code de commerce, lequel a tenu compte d’un équilibre juste entre les différentes parties prenantes. L’expérience a montré que l’équilibre est absent du régime actuel, selon la même source.

