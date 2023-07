Tunisie : Les programmes de formation, d’emploi et d’autonomisation économique à l’examen

Le suivi de la marche de travail du ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle a été au centre d’une séance de travail, tenue jeudi à la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, en présence du chef du cabinet et de directeurs généraux du ministère.

La réunion a porté sur l’amélioration de la capacité du dispositif national de formation professionnelle, et la meilleure gouvernance de la formation professionnelle privée et ce, en vue de répondre aux besoins des entreprises économiques, et de résorber le chômage parmi les jeunes, en tâchant de garantir la qualité de la formation, et la mettre en adéquation avec les standards internationaux.

Cette réunion a, par ailleurs, planché sur les programmes d’autonomisation économique et d’initiative privée, individuelle et collective, en examinant l’état d’avancement des différentes lignes de financement mises en place par le gouvernement, à cet effet.

Les programmes du ministère en matière d’emploi, s’agissant de prospecter les besoins du marché du travail national et international, outre le diagnostic des besoins des entreprises et secteurs, en tâchant d’y répondre, ont été, également, évoqués.

Gnetnews