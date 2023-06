Tunisie : « Les réformes ne seront pas menées au détriment des catégories vulnérables » (Zahi)

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a déclaré qu’un programme d’aide à l’intention des catégories vulnérables, (320 mille familles démunies), allait être annoncé prochainement, à l’occasion de l’Aïd el-Idha, avec tout ce que cela englobe en termes d’aides financières, alimentaires et de moutons.

Dans une déclaration médiatique, en marge de l’inauguration hier, jeudi 01er juin du centre de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) à Jbéniana, il a indiqué que « les réformes ne seront pas menées au détriment des catégories vulnérables, conformément aux recommandations du président de la république ».

Au sujet de la CNRPS de Jbéniana, Zahi a affirmé que sa création s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la décentralisation des services de la sécurité sociale, et de l’appui du réseau des centres régionaux et locaux de la CNRPS, en en rapprochant davantage les prestations des affilés, et en en améliorant la qualité.

Le centre local de la CNRPS de Jbéniana (gouvernorat de Sfax) assurera des prestations, au profit des affilés des régions de Jbéniana, el-Hancha et el-Amra.

Gnetnews