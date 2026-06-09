Terrorisme : la cour d’appel de Tunis confirme et module les peines dans un dossier majeur

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la cour d’appel de Tunis a rendu son arrêt dans un dossier impliquant plusieurs dizaines de prévenus, confirmant pour l’essentiel le jugement de première instance tout en procédant à plusieurs ajustements de peine.

Cinq condamnés, parmi lesquels Ahmed Melki, Ameur Belâazi, Raed Touati et Ala Ghazouani, ont vu leur peine de 38 ans de prison confirmée en appel pour des faits liés au terrorisme.

La juridiction a par ailleurs alourdi la peine de deux prévenus, portée à sept ans d’emprisonnement pour complicité, tandis que sept autres accusés ont bénéficié d’une réduction de peine, également fixée à sept ans. Huit personnes ont été condamnées à deux ans de prison avec sursis pour négligence.

Quatre prévenus, dont des agents pénitentiaires, ont quant à eux bénéficié d’un non-lieu.