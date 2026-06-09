Tunisie : le journaliste Mourad Zeghidi conteste sa condamnation depuis la prison de la Mornaguia

09-06-2026

Dans un message transmis par son avocat depuis la prison civile de la Mornaguia, le journaliste Mourad Zeghidi a vivement contesté sa condamnation à trois ans et demi de prison pour blanchiment d’argent, qu’il qualifie d’injuste et de disproportionnée.

Zeghidi affirme que l’affaire repose essentiellement sur des questions fiscales qu’il dit avoir déjà régularisées, dénonçant une confusion entre infractions fiscales et blanchiment d’argent. Il estime que son dossier s’inscrit dans un contexte plus large de pressions exercées contre les voix critiques et les médias indépendants en Tunisie.

Le journaliste a par ailleurs entamé une grève de la faim, présentant cette démarche comme un appel à l’attention face à ce qu’il considère comme une atteinte aux libertés publiques.

Condamné également dans une seconde affaire liée au décret-loi 54 — texte controversé encadrant les infractions liées aux technologies de communication —, Mourad Zeghidi devrait, selon son avocat, demeurer incarcéré jusqu’à fin juin 2028.

Il a tenu à exprimer sa gratitude envers les personnalités, organisations et citoyens qui lui ont témoigné leur soutien, tout en réaffirmant son attachement à ses convictions.

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