Baccalauréat 2026 : trois nouveaux cas de fraude aux oreillettes à Manouba, sept dossiers au total devant la justice

Trois nouveaux cas de fraude aux examens ont été enregistrés lundi dans deux centres d’examen du gouvernorat de Manouba, le collège Abou Taïeb El Motanabbi et le lycée Ibn Abi Dhiaf, selon une source sécuritaire citée par l’agence TAP. Les trois candidats, deux inscrits en section technique et un en sciences expérimentales, ont eu recours à des oreillettes intelligentes dissimulées, communément appelées « kit ».

La brigade de la police judiciaire a été saisie de l’affaire. Présentés dans la soirée de lundi devant le Tribunal de première instance de Manouba, les trois élèves ont été maintenus en liberté dans l’attente de la suite de la procédure.

Ces trois nouveaux dossiers portent à sept le nombre total de cas de fraude pris en charge par la justice à Manouba depuis le début des examens. Parmi les affaires antérieures figurent trois cas impliquant un agent administratif au lycée Hammouda Pacha, ainsi qu’un cas enregistré au lycée de Mornaguia. Les personnes concernées doivent comparaître ce mardi devant le tribunal.

Ces incidents relancent les préoccupations autour de l’usage croissant d’outils technologiques dans les centres d’examen. Les autorités éducatives et sécuritaires affirment poursuivre leurs efforts pour préserver la crédibilité des examens nationaux et garantir l’égalité des chances entre les candidats.