Tunisie : Les troubles nocturnes ne sont pas innocents et il n’y a pas lieu au chaos (Mechichi)

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a affirmé ce mardi 19 janvier que « les troubles nocturnes ne sont pas innocents, et qu’il n’y pas lieu au chaos ».

« Les actes de pillage, de vol, et d’atteinte aux biens publics et privés n’ont rien à voir avec les mouvements contestataires, et les expressions pacifiques garanties par la constitution », a-t-il souligné.

Présidant ce mardi 19 janvier au palais du gouvernement de la Kasbah, la réunion des hauts cadres sécuritaires au ministère de l’Intérieur, il a indiqué que son gouvernement « comprend les protestations pacifiques, et les traite par le dialogue sérieux, et la recherche, en coopération avec nos partenaires sociaux, de solutions susceptibles de répondre aux aspirations des Tunisiens ».

Hichem Mechichi a dénoncé « tous les appels au chaos, diffusés sur les réseaux sociaux, pour semer l’anarchie, et l’atteinte aux institutions constitutionnelles », affirmant qu’ils seront affrontés par la loi.

Le locataire de la Kasbah a, en préambule, écouté un exposé sur « l’actuelle situation sécuritaire, et les dispositions des différents corps sécuritaires à travers le territoire national, notamment avec la récurrence des actes de saccage, et des opérations criminelles survenus, les trois derniers jours, dans de nombreuses régions, et perpétrés par des délinquants ».

Ces derniers ont visé de nombreux locaux et biens publics et privés, portant atteinte à la sécurité des Tunisiens, a-t-il déploré, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Mechichi a salué les sécuritaires qui redoublent d’efforts pour imposer l’ordre et la sécurité.

