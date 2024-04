Tunisie : Première réunion du comité de pilotage au ministère des Finances autour de l’intégration du commerce parallèle

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a présidé en fin de semaine, les travaux de la première réunion du comité de pilotage du programme de l’intégration de l’économie parallèle, en présence des représentants des ministères et organismes techniques concernés.

Cette rencontre a été consacrée à la présentation de la méthodologie de travail, élaborée par le comité technique, visant à parvenir à des solutions pratiques et efficaces pour l’intégration du secteur parallèle, dans l’activité économique organisée.

La ministre a souligné, dans son allocution, que la lutte contre l’économie parallèle requiert la conjugaison des efforts de tous les intervenants, signalant que l’ampleur prise par ce fléau au cours de ces dernières années, fait assumer à l’économie nationale d’importants dégâts, selon les études et les statistiques issues des parties compétentes, rapporte le ministère des Finances dans un communiqué.

L’intégration de l’économie parallèle s’inscrit dans le cadre de la consécration de la justice entre les acteurs économiques, de la consolidation de la concurrence loyale, et de la transparence des transactions.

La consécration du principe de la solvabilité fiscale, et le respect des lois et réglementations en vigueur, procèdent du sens de la citoyenneté, a-t-elle dit en substance, signalant que les solutions proposées dans la lutte contre ce phénomène, devraient faire partie d’une approche globale couvrant tous les aspects et traitant les différentes dimensions économiques, et sociales, de manière à garantir la prise en charge des couches vulnérables, et à faible revenu.

La ministre a appelé à utiliser tous les moyens disponibles pour réduire les retombées de l’économie parallèle, y compris la révision des cadres réglementaires, l’allègement des procédures administratives, l’utilisation des moyens électroniques modernes, tout en faisant connaitre les encouragements mis par l’Etat pour encourager et polariser les acteurs du secteur parallèle, et les inciter s’intégrer dans l’économie formelle, outre l’utilisation des moyens d’information et de sensibilisation en matière de lutte contre ce fléau.

Les participants ont affirmé, pour leur part, l’importance des travaux du comité technique en matière de coordination entre les différentes parties, et de facilitation des opérations d’échange des données, outre l’importance de prendre connaissance des recherches et études scientifiques réalisées dans ce domaine, tout en s’inspirant des expériences comparées.

Il a été question, lors de cette réunion, d’élargir la composition de la commission technique afin qu’elle rassemble les différents intervenants, tout en accélérant la cadence de ses réunions, pour élaborer un premier document comportant un diagnostic de ce phénomène, ainsi que les solutions pratiques proposées pour intégrer le secteur parallèle dans l’activité économique formelle.

Gnetnews