Tunisie : L’OACA annonce le lancement de son nouveau portail, avec des sous-sites des 07 aéroports qu’il exploite

L’Office de l’Aviation Civile & des Aéroports annonce, ce jeudi 22 février, le lancement de son nouveau portail, une plateforme interactive qui représente une source d’informations précises et actualisées.

Le portail est constitué d’un site principal pour faire connaitre l’office, ses réalisations et projets, ainsi que les nouveautés qui lui sont propres, et sept sous-sites des aéroports qu’il exploite, permettant de prendre connaissance, instantanément, des horaires des vols, des procédures de voyage, et des cartes interactives liées à la manière d’arriver aux aéroports, et à l’ensemble des informations liées à la spécificité de chaque aéroport. Outre trois sites professionnels autour de la navigabilité, la navigation aérienne, et la sécurité de l’aviation civile.

Ce site présente une série de nouvelles prestations, consistant en la mise en place du paiement électronique pour s’acquitter des frais par les professionnels, la réservation et le paiement préalable du parking de l’aéroport Tunis-Carthage dans un premier temps, outre l’amélioration des prestations rendues, comme les appels d’offres, leurs résultats, l’accès à l’information, les enquêtes de satisfaction, et la relation avec le citoyen.

Ce portail se caractérise par sa conformité aux normes, et a été conçu, selon les techniques les plus modernes, ce qui lui confère efficacité, efficience et souplesse dans sa manière de véhiculer l’information.

L’Office de l’Aviation Civile & des Aéroports assure la gestion de la navigation aérienne, l’exploitation et le développement des sept aéroports internationaux suivants : Tunis Carthage, Djerba Zarzis, Sfax Thyna, Tozeur Nefta, Tabarka Ain Draham, Gafsa Ksar et Gabès Matmata. Une concession a été octroyée en janvier 2008 avec le groupe turc, TAV, pour l’exploitation de l’Aéroport Monastir Habib Bourguiba.

Gnetnews