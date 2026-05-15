Tunisie : l’Organisation des jeunes médecins suspendue pour trente jours

15-05-2026

La décision du secrétariat général du gouvernement intervient à la veille d’une conférence de presse annoncée par l’OTJM.

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a annoncé avoir reçu jeudi 14 mai une notification du secrétariat général du gouvernement lui signifiant le gel de ses activités pour une durée de trente jours, à compter de cette date.

Un timing qui interroge

La décision intervient à la veille d’une conférence de presse que l’organisation s’apprêtait à tenir pour présenter les actions qu’elle entend mener prochainement. Face à cette suspension, l’OTJM a indiqué qu’elle s’y conformerait et reporterait la conférence d’un mois.

Une organisation qui revendique sa transparence

L’OTJM a tenu à préciser qu’elle conduit ses activités en toute transparence et qu’elle ne bénéficie d’aucune subvention, ni d’origine nationale ni étrangère, son fonctionnement reposant exclusivement sur les cotisations de ses membres.

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