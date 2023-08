Tunisie : Marchés du producteur au consommateur du pistache dans trois villes, dont Tunis

Trois foires économiques du producteur au consommateur dédiées au pistache, seront organisées la prochaine période à Majel Bel Abbès (Kasserine) du 22 août au 26 du même mois, à Tunis, à l’avenue Habib Bourguiba, du 28 août au 02 septembre, et à Sousse, Bab Bhar du 04 au 06 septembre.

L’objectif principal de ces manifestations organisées, en marge du festival du pistache de cette ville du Centre-Ouest, est, essentiellement, économico-commercial ; la délégation de Majel Bel Abbès étant connue pour la production de ce fruit sec, le pistache.

Elles visent, également, à poser les problématiques auxquelles fait face ce secteur promoteur, lesquelles sont liées à la difficulté de la commercialisation de ce produit, le non-équipement des puits, le délabrement des pistes agricoles dans la région, ce qui a empêché les liaisons entre les exploitations agricoles, etc. Il s’agit ainsi d’attirer l’attention des responsables concernés, sur le double plan régional et central et de parvenir aux solutions idoines.

Ces manifestations ont, également, pour but de promouvoir la région agricole biologique de Majel Bel Abbès, étant la 5ème région biologique en Tunisie, il y a une orientation pour en faire une zone touristique écologique.

Lors d’une conférence de presse hier, mardi 15 août, relayée par la TAP, le comité directeur du festival du pistache de la délégation de Majel Bel Abbès, a révélé le programme de la 7ème session de cet évènement, laquelle démarre le 22 août, et se poursuit au 08 septembre prochain.

La récolte du pistache de la région est estimée, au cours de l’actuelle saison agricole, 2022/ 2023, à 1100 tonnes, contre 950 tonnes la saison écoulée ; une moisson importante eu égard aux conditions climatiques difficiles dans la région, du fait du déficit pluviométrique, dont l’impact était moindre sur le pistache, en comparaison avec les autres cultures, comme l’avait souligné, auparavant, le directeur de la production végétale du développement agricole à Kasserine, ajoute la même source.

A noter que le prix du pistache a connu une hausse vertigineuse au cours de la dernière période, dépassant les 100 dinars/ kg.

Gnetnews