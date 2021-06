Tunisie : MÃ©chichi rÃ©unit lâ€™instance anti-coronavirus et donne de nouvelles consignes pour sortir de cette situation Ã©pidÃ©mique difficile

Tunisie : Méchichi réunit l’instance anti-coronavirus et donne de nouvelles consignes pour sortir de cette situation épidémique difficile

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a présidé hier lundi 21 juin 2021 au palais du gouvernement de la Kasbah, la réunion périodique de l’instance supérieure consultative, chargée de suivre et d’évaluer les actions menées dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.

La situation épidémique en Tunisie, en général, et dans les régions qui en sont à un niveau d’alerte élevé, en particulier, a été examinée. Méchichi a appelé à ce que l’ensemble des moyens de l’Etat soient mobilisés dans la guerre contre le Coronavirus, exhortant les établissements de soins publics et privés à s’entraider pour surmonter cette situation épidémiologique difficile.

Des propositions supplémentaires ont été examinées pour endiguer la propagation du virus.

Le chef du gouvernement a affirmé la nécessité d’accélérer la vaccination des sexagénaires (plus de 60 ans), et de se diriger vers cette catégorie de personnes quel que soit leur lieu de résidence, afin de leur éviter les désagréments du déplacement et de l’attente dans les centres de vaccination.

La réunion a, également, examiné l’installation des hôpitaux de campagne supplémentaires dans les gouvernorats qui connaissent une forte augmentation des cas de contaminations, en renfort des efforts déployés pour maîtriser la pandémie.

500 mille personnes sont d’ores et déjà totalement immunisées contre le Covid-19. A la date d’hier, lundi 21 juin 2021, correspondant au 101ème jour de la campagne nationale de vaccination, ce seuil a été atteint, avec 427 mille personnes ayant reçu la seconde dose du vaccin, et 73 mille qui en ont reçu une seule, étant donné qu’ils ont déjà contracté le virus à une période antérieure, fait savoir le ministère de la Santé.

Ce faisant, la Tunisie a reçu, hier lundi, un lot de 500 mille doses du vaccin chinois Sinovac.

