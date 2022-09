Tunisie : Nizar NÃ©ji dÃ©voile Ã  Bucarest les principaux axes de la stratÃ©gie nationale digitale

Tunisie : Nizar Néji dévoile à Bucarest les principaux axes de la stratégie nationale digitale

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a développé les principaux axes de la stratégie numérique nationale.

Dans un discours prononcé hier devant la Conférence de Plénipotentiaires de l’Union Internationale des Télécommunications à Bucarest (Roumanie), le ministre a indiqué que cette stratégie repose sur :

*la révision des cadres juridiques de la digitalisation, l’amélioration de la gouvernance du secteur, conformément aux standards internationaux ;

*l’inclusion numérique sociale et financière, et la baisse de la fracture numérique entre les différentes catégories sociales ;

*développement de l’infrastructure numérique à travers l’élargissement du réseau Télécom d’une part, et le développement des centres de données nationales, de l’autre ;

*consolidation de la transformation digitale de l’administration à travers la mise en place de portails électroniques, unifiés et simplifiés, destinés aux citoyens et entreprises ;

*sécurisation de l’espace cybernétique national, consolidation de la confiance et la souveraineté numérique, lutte contre les crimes cybernétiques, et mise en place d’un dispositif en mesure d’anticiper, de prévenir, et de répondre rapidement aux incidents cybernétiques ;

*mise en place d’une gouvernance fondée sur les données, à travers le développement des systèmes d’intelligence artificielle dans différents domaines à l’instar de la santé numérique, l’agriculture, les services financiers et l’économie fondée sur le savoir ;

*développement des aptitudes dans le domaine numérique, en réponse aux exigences de l’étape actuelle, et en diffusant une culture numérique auprès du public ;

* promotion du climat des affaires, et de l’initiative privée dans le domaine numérique.