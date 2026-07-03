Tunisie : orages attendus dans le Centre et le Sud, pic de chaleur jusqu’à 40°C ce vendredi

03-07-2026

Le temps restera globalement peu nuageux ce vendredi 3 juillet sur l’ensemble de la Tunisie, selon les prévisions météorologiques du jour. Des cellules orageuses sont toutefois annoncées en après-midi sur les régions du Centre, ainsi que ponctuellement dans le Sud, avec des pluies pouvant se révéler localement intenses.

Concernant le vent, il soufflera de secteur nord sur les régions du Nord et du Centre, et de secteur est sur le Sud du pays. Les rafales seront plus soutenues près des côtes nord et dans le golfe de Hammamet, tandis qu’elles resteront faibles à modérées sur le reste du territoire.

En mer, la houle sera très marquée sur les côtes nord et dans le golfe de Hammamet, où l’agitation sera forte, et plus modérée sur le reste du littoral, qui restera néanmoins agité.

Sur le plan des températures, le mercure oscillera entre 30 et 34°C sur les régions côtières du Nord et les zones de relief, plus clémentes, avant de grimper nettement dans le reste du pays, où les maximales atteindront 35 à 40°C. Un épisode de sirocco est par ailleurs attendu localement, accentuant la sensation de chaleur dans certaines régions.

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