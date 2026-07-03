Protection civile : 604 interventions en 24 heures, dont 186 incendies

Les unités de la Protection civile ont effectué 604 interventions au cours des dernières 24 heures, dont 186 opérations d’extinction d’incendies, selon un communiqué publié ce vendredi par la Protection Civile.

Durant la période allant de 6h00 jeudi à 6h00 ce vendredi, les unités de la Protection civile ont également mené 139 opérations de secours et de sauvetage sur les routes, ainsi que 262 interventions de secours d’urgence en dehors des accidents de la route. À cela s’ajoutent 9 interventions sur les plages et 8 interventions dans divers autres domaines.