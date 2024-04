Tunisie : Ouverture du nouvel espace de la bibliothèque de l’Assemblée des représentants du peuple

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a présidé, ce mardi 23 avril, au Bardo, l’ouverture du nouvel espace de la bibliothèque de l’Assemblée, lequel a été aménagé de manière à permettre au député de bénéficier de la documentation qui s’y trouve.

Bouderbala a visité, accompagné de nombre des membres du bureau et de députés, les différentes ailes de la bibliothèque, et a pris connaissance des ouvrages et références juridiques qui s’y trouvent, lesquels sont classés selon les domaines politique, économique, sociaux et scientifiques. Outre les périodiques spécialisées dans le champ juridique.

Le président de l’Assemblée a écouté un exposé sur les spécificités de cette bibliothèque spécialisée dans la chose parlementaire. Elle comprend environ 18 mille documents de référence, ce qui permet au député d’en bénéficier et de s’en inspirer, dans son action parlementaire.

Brahim Bouderbala a, également, pris connaissance de la banque de données et des règles de recherche, permettant au député d’accéder aux publications de la bibliothèque, outre l’espace multimédias.

Gnetnews