Tunisie : Variations météorologiques en vue, températures en baisse !

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 23 avril, par des nuages passagers dans la plupart des régions de l’Ouest, du Centre et du Nord, lesquels s’intensifient, progressivement, l’après-midi, avec des pluies éparses et, provisoirement, orageuses.

Les pluies engloberont, localement, les régions Est en fin de journée, et seront, par moments, intenses pendant la nuit.

Le vent soufflera du secteur Nord, au Nord et au centre, et du secteur Est, au Sud, relativement violent près des côtes, faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est agitée, à très agitée.

Les températures sont en légère baisse, les maximales sont comprises entre 15 et 21° au Nord, sur les hauteurs et près des côtes, et entre 22 et 26° dans le reste des régions.

