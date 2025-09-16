Tunisie : Plus de 100 nouvelles structures pour la petite enfance

La Tunisie poursuit le renforcement de son réseau de structures pour la petite enfance, avec la création de plus de 100 nouvelles écoles maternelles à travers le pays, a annoncé Elyssa Khawaja, chargée de l’animation éducative et sociale au sein de la Direction générale de l’enfance au ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Lors d’une déclaration accordée à la Radio Nationale, cette dernière a précisé que 51 écoles maternelles publiques inclusives ont été ouvertes dans autant de délégations, accompagnées de 50 écoles municipales, ainsi que de la maternelle de Kram Ouest, inaugurée hier.

Le nombre total de maternelles en Tunisie dépasse désormais 5 800 établissements, accueillant environ 250 000 enfants âgés de 3 à 5 ans.

La responsable a également invité les familles tunisiennes à consulter la liste officielle des maternelles via le site du ministère ou sa page officielle sur les réseaux sociaux, afin de s’assurer de la légalité des structures fréquentées par leurs enfants.

Gnetnews