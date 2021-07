Tunisie : Plusieurs gouvernorats annoncent le prolongement du confinement général, Béjà et Kairouan allègent les restrictions

A l’heure où le gouvernement a décrété l’interdiction de la circulation entre gouvernorats dès le jeudi 08 juillet jusqu’au 31 juillet, et a reconduit jusqu’à la même échéance toutes les mesures antérieures, dont l’instauration d’un couvre-feu de 20H à 5H sur l’ensemble du territoire national, pour faire face à cette 4ème vague épidémique foudroyante, les restrictions sont tantôt maintenues, tantôt allégées d’une région à une autre, comme en ont décidé les instances régionales de lutte contre les catastrophes.

Différentes régions ont annoncé ce week-end le prolongement du confinement général, pour endiguer la propagation du Coronavirus, à l’heure où la Tunisie fait face à une flambée jamais connue, du nombre des cas de contamination et de décès. Certains gouvernorats ont, néanmoins, annoncé un allègement des restrictions face à une légère amélioration épidémique, même si la situation y reste critique, notamment Kairouan et Béjà, faisant partie des premiers quatre gouvernorats (aux côtés de Siliana et Zaghouan), où un confinement général a été décrété étant donné que l’incidence du virus y est largement supérieure à 400 cas pour 100 mille habitants.

Le gouvernorat de Kasserine a ainsi annoncé le prolongement du confinement général dans toutes ses délégations à compter de ce lundi 12 juillet au dimanche 18 juillet inclus.

Le confinement total induit notamment le maintien du couvre-feu de 20h à 5h du matin, l’interdiction de la circulation de et vers toutes les délégations du gouvernorat, ainsi que l’interdiction des rassemblements, des activités culturelles, des fêtes et manifestations dans les espaces publics et privés.

Réouverture des locaux de commerce et reprise des prières à la mosquée

Béjà, classée dans la catégorie des gouvernorats où l’incidence du virus est extrêmement forte, a annoncé la reconduction du couvre-feu de 20h à 5h, ainsi que l’interdiction de la circulation de et vers le gouvernorat, ainsi qu’au sein des délégations.

Au terme de sa réunion hier, dimanche, la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours a décidé la réouverture des cafés et restaurants de 5h du matin à 17 h, en y interdisant la consommation sur place, ainsi que la réouverture des locaux, des grandes surfaces et toutes les rues commerçantes, selon les mêmes horaires, la réouverture des lieux de culte pendant les cinq prières et leur fermeture après leur accomplissement, en respectant la capacité d’accueil limitée à 50 %.

Le gouvernorat de Kairouan, la première région a avoir connu un situation dramatique et une explosion de nombre de cas au début de cette 4ème vague, a décidé le prolongement du confinement jusqu’au 22 juillet.

Le gouvernorat a, cependant, allégé les restrictions en décidant la reprise de la pratique des cinq prières à la mosquée en dehors des horaires du couvre-feu, la réouverture des cafés et restaurants de 5h du matin à 19 h, avec la poursuite de la levée des chaises et tables et l’interdiction de la consommation sur place, ainsi que la réouverture des grandes surfaces…

