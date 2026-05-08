Tunisie/Prévisions météo du Vendredi 8 mai 2026

Des maximales allant jusqu’à 37°C dans l’extrême sud, quelques pluies éparses à l’ouest et mer agitée sur les côtes.

Les températures enregistreront une hausse relative ce vendredi sur l’ensemble du territoire. Les maximales varieront entre 20 et 25°C dans le nord et les régions côtières, et entre 26 et 32°C dans le reste du pays, grimpant jusqu’à 37°C dans l’extrême sud.

Des nuages et quelques pluies à l’ouest

Le ciel sera marqué par des passages nuageux sur tout le territoire, parfois plus denses l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre, accompagnés de quelques pluies faibles et éparses.

Un vent d’est renforcé, des phénomènes de sable dans le sud

Le vent soufflera du secteur est, relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs. Il se renforcera progressivement dans le sud en fin de journée, provoquant localement des phénomènes de sable.

La mer sera agitée sur l’ensemble du littoral.