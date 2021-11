Tunisie : Quelles sont les personnes concernées par les 04 doses du vaccin anti-Covid ?

Le membre du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Mahjoub el-Oûni, a déclaré ce mardi, qu’une petite minorité de Tunisiens se rendant à l’étranger, va recevoir 04 doses du vaccin anti-Covid.

Il s’agit, principalement, de ceux ayant obtenu deux doses des vaccins non validés auprès des pays d’accueil.

Les conditions posées par des pays européens et occidentaux de parachever la vaccination avant l’entrée à leurs territoires, et le fait qu’ils ne reconnaissent pas certains types de vaccins comme le chinois Sinovac, et le russe Spoutnik, ont imposé l’administration de deux doses supplémentaires des types reconnus par l’Europe (Pfizer, Moderna, et Astra-Zeneca), ou une seule dose du vaccin américain Johnson & Johnson, a-t-il souligné dans une déclaration à la TAP.

Il a ajouté que les deux vaccins anti-covid chinois et russe sont hautement efficaces contre le virus, mais le fait qu’ils ne soient pas validés par certains pays européens, a imposé le recours à des vaccins d’un autre type. Le but est de faciliter le voyage de certaines personnes, a fortiori que certains sont liés à des affaires, et d’autres sont des étudiants ou des touristes.

L’administration des deux doses supplémentaires s’étendra sur trois semaines, a-t-il expliqué.

Dr El-Oûni a, encore, fait savoir que les équipes sanitaires avaient eu recours au vaccin Johnson & Johnson, à dose unique, pour administrer le vaccin à bon nombre de personnes se rendant à l’étranger.

