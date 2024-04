Tunisie : Le retour des Tunisiens à l’étranger au centre d’une rencontre Saïed/ Hachani

L’action gouvernementale au cours des tous derniers jours, notamment les dispositions relatives au retour des Tunisiens à l’étranger, ont été au centre d ‘une entrevue hier, mercredi 24 avril 2024, entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Le chef de l’Etat a affirmé « la nécessité d’assurer les meilleures conditions pour faciliter les procédures dans les ports et aéroports, et d’améliorer la qualité des prestations rendues aux Tunisiens à l’étranger, avant et pendant leur retour, et durant leur séjour en Tunisie ».

Ce faisant, la marche de travail dans nombre de services publics, la nécessité de prendre des mesures urgentes pour que chaque responsable s’acquitte, pleinement, de ses responsabilités, afin que les prestations rendues aux citoyens ne soient pas, objet, de blocage ou de retard, pour des rasons, souvent, non innocentes ont été évoquées.

Saïed a conclu que « l’on est appelé, aujourd’hui, à répondre aux revendications de notre peuple, et à prendre des décisions ne supportant pas de tergiversation. La loyauté à la patrie n’est pas un simple slogan, et la révolution n’est pas un simple anniversaire, mais devront être incarnées, tous les jours, à tous les niveaux ».

La sincérité et la loyauté envers la patrie se logent au même siège ; celui qui opte pour l’attente devra rester en dehors des rouages de l’Etat, a-t-il dit.

Gnetnews