Tunisie : Saïed appelle à « un soutien effectif » au peuple palestinien, dans « ce mouvement de libération »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a plaidé pour un soutien effectif à la Palestine, selon les moyens disponibles. « Il ne suffit pas de faire paraitre les communiqués et d’afficher des positions, il faudrait un soutien réel, il faut venir en aide à nos frères, en cette étape, dans le mouvement de libération palestinienne jusqu’à ce que le peuple palestinien recouvre pleinement ses droits dans toute la Palestine », a souligné le chef de l’Etat hier, lundi 09 Octobre, lors d’une réunion tenue à Carthage, en présence du chef du gouvernement, de plusieurs ministres, et du président du croissant rouge tunisien.

Dans une allocution vidéo, le chef de l’Etat s’en « est pris à la supercherie des médias, lesquels parlent de la lisière de Gaza, leur objectif est de passer sous silence la Palestine, et de la faire sortir de la pensée arabe ».

« Même en matière de champs lexical, l’on s’aperçoit à quel point le mouvement sioniste s’est incrusté », a-t-il dit, critiquant que « l’on parle de raids d’un côté, et de jets de pierre de l’autre », et prônant un traitement d’égal à égal ; « raid contre raid, et bombardement et bombardement ».

Il a aussi critique la légalité internationale, laquelle est en train de se délégitimer et sera amenée à changer.

Ce faisant, Saïed a rappelé que « même avant la parution de la résolution sur la répartition de la Palestine et l’extorsion d’une partie de la terre palestinienne, il y avait dès les années 30, des associations en Tunisie pour le soutien du peuple palestinien ».

Aujourd’hui, nous sommes face à une affaire de libération, c’est l’affaire de la Palestine, et ne devra pas être réduite à Gaza, a-t-il souligné en substance, dénonçant « les raids perpétrés par l’entité sionistes contre les civils, les enfants, et leurs maisons ».

Le chef de l’Etat a appelé à un soutien sanitaire aux Palestiniens, lequel sera coordonné par le croissant rouge tunisien, ainsi qu’une aide à travers l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS).

L’armée israélienne a intensifié dans la nuit ses raids sur Gaza, réduisant en ruines des quartiers tout entiers et visant les civils à tout va. Plusieurs centaines de civils palestiniens ont péri dans ce pilonnage aveugle, dont une centaine d’enfants, selon ses sources médiatiques concordantes.

C’est uns spectacle de destruction et de terreur qui prévaut à Gaza, au milieu d’un silence complice de l’occident, complètement conquis, à la cause sioniste, et aux agissements de cet Etat voyou, qui n’a eu de cesse de fouler aux pieds les résolutions de la légalité internationale et du droit humanitaire international.

Gnetnews