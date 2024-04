Tunisie : Saïed appelle les candidats à la conciliation, à rendre l’argent, « nous voulons qu’ils sortent de prison et qu’ils travaillent loin de toute extorsion »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réitéré son appel aux candidats à la conciliation pénale, d’adhérer à cette démarche avec sérieux, afin que l’argent du peuple lui revienne.

Présidant hier, lundi 15 avril à Carthage, le Conseil de sécurité nationale, en présence du président de l’Assemblée des représentants du peuple, du chef du gouvernement, de ministres, et de hauts chefs militaires et sécuritaires, le chef de l’Etat a rappelé, selon une vidéo mise en ligne, que les dossiers de conciliation sont examinés par ce même conseil, qui les transmet, après, au chargé du contentieux de l’Etat.

« Celui qui opte pour la conciliation, en faisant montre de sérieux, qu’il soit le bienvenu ; on ne veut malmener personne, on veut qu’ils sortent de prison, mais on veut qu’ils rendent l’argent au peuple tunisien, on n’accepte aucun montant avec ne serait-ce qu’un millime en moins du droit du peuple tunisien », a-t-il insisté.

« Une fois l’argent restitué, ceux-ci pourraient travailler loin de toute extorsion, comme c’en était le cas en 2011, et dans le cadre de la loi », a-t-il dit, promettant d’œuvrer à accélérer ce processus afin qu’il soit terminé dans les plus brefs délais.

Gnetnews