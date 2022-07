Tunisie : SaÃ¯ed et Tebboune inaugurent le monument de la libertÃ© et mÃ¨nent des entretiens bilatÃ©raux Ã  Alger

Tunisie : Saïed et Tebboune inaugurent le monument de la liberté et mènent des entretiens bilatéraux à Alger

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu, hier soir lundi 04 juillet 2022 à Alger, un entretien avec son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune.

Cette rencontre était « une occasion renouvelée de passer en revue la marche des relations exemplaires entre la Tunisie et l’Algérie », indique la présidence dans un communiqué paru dans la nuit.

Les deux dirigeants ont affirmé « la communauté des destins et la détermination conjointe à continuer de déployer des efforts intenses, conformément aux nouvelles vues et conceptions, afin de hisser les liens de fraternité, de solidarité et de complémentarité entre les deux pays, aux meilleurs niveaux, au service de l’intérêt des deux peuples ».

Saïed et Tebboune ont, par ailleurs, discuté de sujets régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Kaïs Saïed avait auparavant atterri à Alger, il a été accueilli, à sa descente d’avion, par Abdelmajid Tebboune.

La visite présidentielle a commencé par le déplacement des deux présidents à la région de Sidi Frej, à la banlieue algéroise, pour inaugurer le monument de la liberté, érigé en commémoration du 60ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Kaïs Saïed prendra part ce mardi 05 juillet aux festivités du 60ème anniversaire de l’indépendance algérienne. Il est accompagné dans sa visite, notamment par le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi.

