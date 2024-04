Tunisie : Saïed s’entretient avec Bouderbela et Derbeli autour des conceptions générales de la loi régissant les rapports entre les deux chambres

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, mercredi 24 avril à Carthage, avec Ibrahim Bouderbala et Imed Derbeli, respectivement, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), et président du Conseil national des régions et districts (CNRD).

Le chef de l’Etat a présenté, à cette occasion, ses vœux à Imed Derbeli, après son élection, en tant que président du CNRD, affirmant l’importance de cette institution constitutionnelle, en collaboration avec l’Assemblée des représentants du peuple, en matière de réalisation de l’intégration, et de consolidation de la représentation des citoyens, en matière d’élaboration des lois, essentiellement, dans les domaines économique et social.

Kaïs Saïed a rappelé que « tous les rendez-vous politiques et électoraux ont été respectés depuis le 25 juillet, dernier en date l’installation du Conseil national des régions et districts ».

Il a ajouté que « le régime politique édicté par la constitution du 25 juillet 2022 est en cohérence avec le processus enclenché le 17 décembre 2010 de l’intérieur du pays, ayant atteint son point culminant au centre ».

« Celui qui était marginalisé, et attend les choix initiés au niveau du centre, devient, avec ce régime, agissant et associé à la mise en place des législations, lui permettant de réaliser ses aspirations et ambitions, a-t-il expliqué.

Il a été question, au cours de cette rencontre, des conceptions générales du projet de loi organique, qui va régir les relations entre l’Assemblée des représentants du peuple, et le Conseil national des régions et districts, comme le stipule l’article 75 de la constitution.

