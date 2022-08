Tunisie : Saïed s’entretient avec Yoshimasa Hayashi, et sollicite un financement japonais de certains projets

Le président Kaïs Saïed a reçu ce vendredi 26 août à Carthage, le ministre des Affaires étrangères japonais, Yoshimasa Hayashi, qui lui a transmis un message écrit du Premier ministre nippon.

La rencontre a porté sur « les relations d’amitié et de coopération historiques entre la Tunisie et le Japon, et les opportunités de les développer et de diversifier les occasions de partenariat et d’investissement entre les deux pays dans différents domaines », rapporte ce soir la présidence dans un communiqué.

Saïed a exprimé « les dispositions de la Tunisie à assurer un climat d’investissement propice pour les hommes d’affaires japonais ». Il a ainsi exposé le projet de la cité médicale à Kairouan, et celui du dessalement de l’eau de mer au Sud, appelant la partie japonaise à en contribuer au financement.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08, et les opportunités réelles qu’elle offre pour un partenariat effectif entre le Japon et les pays africains, selon la même source.