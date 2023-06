Tunisie : Classement des différentes régions selon le taux de réussite à la session principale du Baccalauréat 2023

Les résultats de la session principale du baccalauréat 2023 ont été dévoilés ce vendredi 23 Juin 2023, via SMS.

Le taux général de réussite est de 36.38 % ; des candidats ont décroché cette clef aux études universitaires avec mention. Les sept lauréats du baccalauréat 2023, appartiennent à trois lycées pilote, et quatre lycées publics situés dans différentes régions du pays, ce qui nous met du baume au cœur quant à la capacité de l’école publique de produire encore l’excellence et le talent.

Ce faisant, le baccalauréat se présente comme un objet de compétition, voire d’émulation entre les différentes régions de Tunisie. Selon le classement des délégations régionales de l’enseignement ; Sfax dans ses deux délégations et Sousse trônent en trio de tête, s’agissant du taux de réussite à la session principale de juin 2023.

Sfax 1 est en première position avec 56.05 %, elle est talonnée par Sfax 2, avec 51.31 %, et Sousse, avec 50.76 %.

Le Grand-Tunis affiche des résultats honorables, l’Ariana est à la 4ème place à l’échelle nationale, avec 49,81 %, Tunis 1 à la sixième place, avec 48.71 %, Ben Arous à la 9ème place, avec 45.94 %, Tunis 2 à la 13ème place, avec 40.60 %, et la Manouba à la 14ème place, avec 39.30 %.

Le classement dans les autres régions de Tunisie donne la 5ème position à Mahdia (49.40 %).

Monastir est en 7ème position (48.48 %), Nabeul à la 8ème position (47.48 %), Médenine au 10ème rang (44.91 %), Bizerte à la 11ème place (43.27 %), Gabès à la 12ème place (41.25 %), Tatouine à la 15ème place (37.53 %), Zaghouan à 16ème place (36.22 %), Béjà en 17ème position (36.21 %), Kébili à la 18ème place (33.96 %), le Kef à la 19ème place (32.04 %), Siliana à la 20ème place (31.50 %), Sidi Bouzid à la 21ème place (30.67 %), Kairouan en 22ème position (30.41 %), et Tozeur en 23ème position (29.11 %).

Jenodouba, Gafsa et Kasserine sont, respectivement, à la 24ème, 25ème et 26ème position, avec 27.52 %, 25.38 %, et 23.65 %.

