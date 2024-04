Tunisie : Temps variable, les températures atteindraient les 32°

Les conditions météorologiques sont marquées par des nuages passagers dans la plupart des régions, lesquels sont, parfois, denses au Nord et dans les régions côtières.

Le vent soufflera du secteur Nord, au Nord et au Centre, et du Secteur Est, au Sud, violent près des côtes, et au Sud, avec des vents de sable locaux, faibles à modérés dans le reste des régions.

A noter qu’un vent violent a balayé le sud hier, dimanche 21 avril, dont la vitesse a atteint 94 Km/ heure à Kébili, selon l’INM

La mer est très agitée dans le Golfe de Gabès, agitée à très agitée sur le reste du littoral.

Les températures maximales sont comprises entre 16 et 22° au Nord, sur les hauteurs et près des côtes, et entre 23 et 28° dans le reste des régions, atteignant les 32° à l’extrême Sud.

