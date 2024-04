Tunisie : Un atelier de travail euro-méditerranéen sur les feux de forêts en présence de deux ministres

Les ministres de l’Intérieur et de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche ont ouvert, ce mardi 23 avril, l’atelier de travail euro-méditerranéen sur les feux de forêts.

Le ministre de l’Intérieur a appelé à la nécessité d’approfondir la réflexion, de poser les approches autour des sujets liés à l’intervention des appareils de protection civile, et d’examiner les mesures à même de développer, davantage, la coordination internationale entre les pays de l’Union européenne, et du bassin méditerranéen, ainsi qu’entre ces appareils, les organisations internationales, et les entreprises privées.

Il a appelé à l’échange des expériences, en vue de conférer plus d’efficacité aux opérations d’intervention, et de contribuer à aider les pays à développer leur système, rapporte, en substance, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministre de l’Agriculture a, quant à lui, souligné que les incendies font partie des fléaux qui menacent nos forêts, dans la mesure où ils font voler en éclats les efforts d’arborisation pour des générations, en un laps de temps court.

Les feux de forêts peuvent, également, annihiler la biodiversité, et les systèmes environnementaux, que la nature aura mis des décennies à en tisser les équilibres, la cohérence et la coexistence, a-t-il souligné, cité par la même source.

Le ministre a appelé à prendre toutes les mesures préventives pour affronter ces incendies.

Le Directeur Général de l’Office national de la protection civile a indiqué que cet atelier représente un pas important, pour renforcer l’échange des expérience et la coopération entre les appareils de la protection civile, de la défense civile et les organisations internationales dans les pays du Sud et du Nord de la Méditerranée, la mise en place de protocoles transfrontaliers, ainsi que d’un réseau régional de coopération et d’assistance mutuelle, en matière de préparatifs et de réponse aux incendies de forêts, de manière à unifier les efforts de l’action de secours humanitaire, dans le cas de la survenue de catastrophes.

Environ 100 participants de l’Union européenne, du bassin méditerranéen, d’organisations internationales et d’entreprises privées prennent part aux travaux de cet atelier. Outre la participation des cadres de la protection civile, de la direction générale des forêts, ainsi que de l’Institut national de Météorologie.

Cet atelier euro-méditerranéen vise à mettre en place une plateforme pour échanger des idées et des expériences, fixer les priorités, développer les plans de travail conjoint, et mettre une feuille de route, ce qui contribuera à améliorer nos capacités en termes de préparation de la lutte contre les incendies de forêts, outre le développement des stratégies efficaces de prévention

