Tunisie : Un conseil ministériel examine les mesures urgentes pour relancer l’économie

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a présidé hier, mercredi 23 Mars, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel consacré à la relance de l’économie.

Le Conseil a examiné une série de mesures urgentes pour redynamiser l’économie, lesquelles ont été élaborées par des ministères et organismes concernés sous l’égide de la présidence du gouvernement et du ministère de l’Economie et des Finances, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Ces mesures visent à rétablir la confiance des acteurs économiques, et à préserver le tissu des entreprises, de manière à contribuer à la reprise de l’activité économique à travers l’impulsion de l’investissement public et privé, et la relance progressive de la croissance.

Stratégie de sortie de crise

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du gouvernement de sortie de crise en termes économique et financier, en focalisant sur la redynamisation de l’investissement via la simplification des procédures, la suppression des entraves bureaucratiques, outre des mesures à caractère financier, tenant compte des moyens du pays en cette circonstance actuelle où la finance publique est sujette à de fortes pressions.

Les dispositions en question reposent sur quatre principaux axes et comprennent près de 50 mesures.

Le premier axe porte sur la consolidation de la liquidité des institutions financières et la facilitation d’accès au financement, dans le but de préserver l’activité et les postes d’emploi, en trouvant des lignes de crédit d’appui aux PME, au sujet desquelles, des négociations sont en cours avec de nombreux partenaires ;

Le deuxième axe porte sur la relance de l’investissement à travers des mesures exceptionnelles pour accélérer la réalisation de projets publics bloqués, et développer l’investissement privé, notamment les start up, les projets du secteur agricole, les énergies renouvelables, avec la consolidation du partenariat entre le secteur public et privé, la digitalisation des services et l’amélioration des prestations du transport maritime ;

Le troisième volet porte sur la simplification du cadre législatif et juridique des affaires, et le quatrième est lié à la simplification des procédures pour la relance des exportations.

Ces axes seront accompagnés de mesures inhérentes au développement humain, à la consolidation de la numérisation et à l’inclusion sociale.

Ces dispositions représentent un cadre initial pour créer une nouvelle dynamique à court et moyen terme, et sont menées de front avec un programme de réforme structurelle, en cours de discussion avec le Fonds monétaire international (FMI), et les autres partenaires, afin que la Tunisie puisse surmonter cette crise économique et financière.

Gnetnews