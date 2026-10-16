Tunisie : Un créateur de contenu décède en prison après la dégradation de son état de santé

16-10-2026

Yosri Ramdhani créateur de contenu tunisien, célèbre notamment sur le réseau Tiktok, est décédé dans la matinée de ce jeudi, à la suite d’une dégradation de son état de santé. Le jeune homme aurait été transféré de la prison vers l’hôpital Charles-Nicolle, à Tunis, avant de succomber. Les circonstances exactes de son décès sont encore floues à l’heure actuelle.

Selon des proches, Ramdhani aurait été privé de ses médicaments durant sa détention, une situation qu’elles estiment susceptible d’avoir contribué à sa mort. L’influenceur tunisien était incarcéré depuis environ trois semaines, après la publication d’une vidéo dans laquelle il critiquait l’État.

Cette prise de position avait suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, accompagnée d’appels à son emprisonnement.

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