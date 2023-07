Tunisie/ Union européenne : Le ministre de l’Intérieur italien se dit optimiste au sujet de l’accord sur la migration

Le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Piantedosi, a exprimé son optimisme au sujet de « l’accord entre l’Union européenne et la Tunisie, relatif à la question migratoire ».

Dans des déclarations depuis Washington où il est en visite, relayées ce mercredi par l’agence de presse Nova, Piantedosi s’est exprimé en ces termes : « s’il y a un risque d’annulation de l’accord entre l’Union européenne et la Tunisie au sujet des migrants, nous devrons interroger les protagonistes des négociations, mais je ne le pense pas ».

Il a fait état de rapprochement dans les postions entre le président tunisien, Kaïs Saïed, et la présidente de la commission européenne, Ursula Von Der Leyen. « Je pense qu’il y a des conditions, mais il est légitime que l’on soit optimiste ».

Lors d’une conférence autour de « l’avenir de l’Occident dans un monde émietté », organisée à l’ambassade d’Italie à Washington, Piantedosi a déclaré que la stratégie migratoire de son pays repose sur deux principaux piliers : La lutte contre les afflux irréguliers à travers la coopération policière, visant à empêcher les départs, à protéger la vie humaine, et la hausse du taux de rapatriement, d’une part, et la consolidation des voies légales d’entrée, et la relance de la coopération pour le développement avec les sociétés locales, pour agir sur les causes radicales de la migration, d’autre part.

Gnetnews