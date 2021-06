Tunisie/ Vaccination : En visite impromptue au palais des congrès, Méchichi étonné par tant de dépassements et de mauvaise gestion

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a effectué ce mercredi 02 Juin 2021 une visite inopinée au centre de vaccination, au palais des congrès de Tunis, où il a relevé « de nombreux dépassements » liés à l’encombrement, la longue durée d’attente, outre l’absence d’un lieu décent, pour accueillir les personnes à l’arrivée au centre.

Méchichi a dit son « étonnement » envers la longue attente, d’autant que les citoyens sont convoqués par SMS, selon des rendez-vous fixes et sont inscrits dans une banque de données, rapporte la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Il a exprimé, par ailleurs, sa « stupéfaction du retard, pendant des heures, pour que le vaccin soit administré aux citoyens, a fortiori que l’attente à l’extérieur du centre, se fait selon des conditions contraires au protocole sanitaire et aux règles de distanciation ».

Après avoir écouté les préoccupations des citoyens, le chef du gouvernement a appelé les responsables de ce centre et les cadres de santé, à la nécessité « d’alléger l’encombrement, et de consacrer des espaces pour accueillir les arrivants à ce centre, le plus grand du pays ».

Dans une déclaration médiatique, Méchichi a affirmé que « la gestion des rendez-vous et l’accueil ne se font pas, selon la cadence et la qualité requises », exprimant son étonnement que « les espaces à l’intérieur de cette institution ne soient pas exploités pour accélérer la cadence de vaccination, et alléger la pression ».

Il appelé « à exploiter les centres et espaces disponibles à travers toute la république pour faire réussir la campagne de vaccination, tout en respectant le protocole sanitaire ».

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, recommandé d’utiliser la grande salle du centre de vaccination du palais des congrès, pour résorber le plus grand nombre de citoyens dans les meilleures conditions.

