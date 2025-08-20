Tunisie : Vers un renforcement de lâ€™inclusion scolaire des enfants en situation de handicap

Le ministre de la SantÃ©, Mustafa Ferjani, a reÃ§u mardi 19 aoÃ»t 2025, au siÃ¨ge du ministÃ¨re, des reprÃ©sentants du ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation et de la sociÃ©tÃ© civile pour examiner les moyens de renforcer lâ€™intÃ©gration des enfants en situation de handicap dans les Ã©tablissements scolaires.

Lors de cette rencontre, lâ€™accent a Ã©tÃ© mis sur la nÃ©cessitÃ© dâ€™une meilleure coordination entre les diffÃ©rents acteurs concernÃ©s, ainsi que sur lâ€™importance dâ€™un accompagnement individualisÃ© des Ã©lÃ¨ves Ã travers des programmes Ã©ducatifs adaptÃ©s. La formation continue des Ã©quipes mÃ©dicales et pÃ©dagogiques a Ã©galement Ã©tÃ© soulignÃ©e comme un levier essentiel pour rÃ©ussir ce processus.

Le ministre a par ailleurs insistÃ© sur la mise en place dâ€™un parcours national clair de dÃ©pistage et de prise en charge, appuyÃ© par la crÃ©ation dâ€™une base de donnÃ©es dÃ©diÃ©e au suivi des enfants intÃ©grÃ©s dans le systÃ¨me scolaire.

M. Ferjani a rÃ©affirmÃ© lâ€™engagement du ministÃ¨re de la SantÃ© Ã accompagner toutes les Ã©tapes de ce processus, afin de garantir lâ€™Ã©galitÃ© des chances et dâ€™amÃ©liorer la qualitÃ© de vie des enfants concernÃ©s.

