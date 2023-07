Tunisie/ Vacances pour les jeunes : Des formules abordables et enrichissantes !

En Tunisie, offrir des vacances à la fois enrichissantes et plaisantes aux enfants peut être un défi, surtout compte tenu de la situation économique actuelle. Les hôtels et autres résidences d’été peuvent souvent être trop coûteux pour de nombreuses familles.

Cependant, il existe d’autres formules intéressantes qui permettent aux enfants de passer des vacances mémorables sans grever le budget familial. En mettant l’accent sur des alternatives abordables telles que les colonies de vacances, les scouts, les campings et d’autres formules similaires, les parents peuvent garantir à leurs enfants des vacances aussi utiles qu’agréables.

Les colonies de vacances : une expérience éducative et sociale

Les colonies de vacances (المصاءف ) sont une option populaire pour certains parents en quête de solutions abordables. Ces programmes, organisés notamment par l’ONET (Organisation nationale de l’enfance tunisienne) offrent aux enfants la possibilité de vivre des expériences éducatives et sociales stimulantes tout en s’amusant.

Karima, une mère de famille modeste se confie à GnetNews, « Mon fils a participé à une colonie de vacances l’été dernier et cela a été une expérience incroyable pour lui. Il a pu nouer des amitiés durables, participer à des activités sportives et artistiques, et découvrir de nouveaux horizons. C’était à la fois agréable, éducatif et surtout très abordable ». En effet, elle nous indique que pour 8 jours au bord de la mer elle n’avait déboursé que 150DT.

Les scouts : apprendre tout en s’amusant en pleine nature

Les mouvements scouts sont une autre option intéressante pour les enfants en quête d’aventure et d’apprentissage. Encadrés par des animateurs compétents, les scouts ont l’occasion de développer des compétences pratiques, de renforcer leur autonomie et de vivre en harmonie avec la nature.

« Je suis scout depuis deux ans maintenant j’adore ça. J’ai appris à monter une tente, à faire du feu et à me débrouiller en pleine nature. C’est une expérience qui me permet de me développer et de prendre confiance en moi », explique Ayoub, 16 ans, scout dans la région de Bizerte.

Justement le gouvernorat de Bizerte est un vivier important de jeunes scouts. Selon le Caïd Nourerddine Belkahia, ils seraient 2500 adhérents. « Durant l’été nous organisons de nombreuses sorties selon les budgets de chacun. Cela peut aller du voyage à l’étranger à un camping dans la région. Pour les plus démunis, nous nous cotisons pour qu’ils puissent participer. C’est aussi cela le scoutisme », nous dit-il.

Il nous explique en outre que de nombreuses familles qui n’ont pas les moyens de payer des vacances à leurs enfants, les inscrivent aux Scouts pour pouvoir allier vacances mais également éducation. « Nous avons des activités tout au long de l’année, les week-end et vacances scolaires. Cela évite aux jeunes de trainer dans les rues », ajoute Noureddine Belkahia.

Les campings : immersion dans la nature à moindre coût

Pour les familles qui recherchent une expérience en plein air plus accessible sur le plan financier, les campings peuvent être une solution idéale. La Tunisie regorge de beaux sites naturels propices au camping. Les enfants peuvent profiter du contact direct avec la nature, participer à des activités en plein air et se divertir en famille. Mme Leila, une mère de deux enfants, partage son expérience : « Nous avons opté pour le camping l’année dernière et nous avons passé des vacances inoubliables. C’était une véritable aventure pour mes enfants. Ils ont appris à apprécier la nature, à faire des randonnées et à se déconnecter des écrans. Et le meilleur, c’est que cela était beaucoup plus économique qu’un séjour à l’hôtel. »

Avec le développement du tourisme alternatif, de nombreuses familles se dirigent vers le camping, notamment dans les nombreuses structures aménagées pour le camping, ou soit en pleine nature. La nuit coûte entre 50 et 80Dt en fonction de la formule, loin des 300DT proposés par les hôtels.

Outre les colonies de vacances, les scouts et les campings, il existe d’autres alternatives. Les centres culturels et les associations locales proposent souvent des activités estivales pour les enfants à des tarifs abordables.

C’est le cas par exemple de l’ASSEB (Association des Sports Subaquatiques et de l’Environnement de Bizerte) qui propose en échange d’une adhésion à l’année, de nombreuses activités pour occuper les enfants et les ados durant les vacances. Son président, Naji Ben Aïssa, nous explique que parmi ces activités il y a des activités sportives subaquatiques et la découverte de plages. « Nous amenons les enfants découvrir les magnifiques plages de Bizerte et nous en profitons pour faire de l’éducation environnementale, le tout gratuitement pour nos membres », nous dit-il.

Pourtant ce dernier déplore les difficultés de plus en plus importantes à organiser ce genre d’événement à cause de l’exploitation par des restaurants privés de nombreuses plages de la côte de Bizerte, ne permettant plus aux enfants de profiter gratuitement de la nature.

Les bibliothèques municipales organisent également des ateliers et des événements ludiques et éducatifs. Il est donc judicieux pour les parents de se renseigner auprès de ces structures pour trouver des options adaptées à leurs besoins et à leur budget.

Wissal Ayadi