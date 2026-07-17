Vague de chaleur : 21 gouvernorats en alerte Ã©levÃ©e pour vendredi et samedi

L’Institut national de la mÃ©tÃ©orologie (INM) a classÃ©, pour ce vendredi 17 et samedi 18 juillet, 21 gouvernorats en niveau d’alerte Ã©levÃ©, Ã l’exception de MÃ©denine, Tataouine et Kasserine.

Selon la carte de vigilance publiÃ©e ce vendredi par l’Institut, le temps sera chaud Ã trÃ¨s chaud, avec l’apparition du sirocco (chhili) et le dÃ©veloppement de cellules orageuses locales accompagnÃ©es de pluies Ã©parses.

L’INM souligne que les enfants, les personnes Ã¢gÃ©es, les malades chroniques, les personnes souffrant de troubles mentaux, ainsi que celles suivant un traitement mÃ©dical rÃ©gulier ou vivant seules, sont les plus exposÃ©s aux risques liÃ©s Ã cette vague de chaleur. Les sportifs et les personnes travaillant en plein air sont Ã©galement appelÃ©s Ã la vigilance, en raison des risques de dÃ©shydratation et de coup de chaleur.

L’Institut rappelle que les principaux symptÃ´mes d’un coup de chaleur sont une tempÃ©rature corporelle supÃ©rieure Ã 40Â°C, une peau rouge et sÃ¨che, des maux de tÃªte, des nausÃ©es, une soif intense et une perte de connaissance.

Les recommandations de l’INM

Parmi les recommandations Ã©mises figurent le fait de boire de l’eau rÃ©guliÃ¨rement tout au long de la journÃ©e, mÃªme en l’absence de sensation de soif, de rafraÃ®chir frÃ©quemment son corps Ã l’aide d’une serviette humide ou d’une douche, et d’Ã©viter les sorties non indispensables entre 12h et 16h, pÃ©riode correspondant au pic de chaleur. L’Institut recommande Ã©galement de se protÃ©ger du soleil, de passer si possible deux Ã trois heures par jour dans un espace climatisÃ©, et de limiter les activitÃ©s physiques, en particulier les plus intenses.

Enfin, en cas de malaise ou de troubles de santÃ©, l’INM appelle Ã contacter un mÃ©decin ou les services de secours en composant le 198.