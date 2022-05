WAC-Said Naciri : « Je ne répondrai pas à Al Ahly »

Le président du Wydad de Casablanca s’est exprimé au sujet de l’organisation de la finale de la ligue des champions d’Afrique et du stade qui devrait abriter cette rencontre en juin. Après le vote des membres de la CAF en faveur du stade Mohammed V, Al Ahly a exprimé son désaccord et l’a fait savoir à l’instance africaine.

La réaction du président Saïd Naciri : « Ce qui se dit ne m’intéresse pas. Le vote a eu lieu bien avant qu’on ne sache si on allait se qualifier pour la finale. Je respecte la décision de la CAF et je remercie Faouzi Lekjaâ pour avoir déposé le dossier de candidature. Je refuse de commenter le discours des dirigeants ahlawis et des médias égyptiens ».

GnetNews