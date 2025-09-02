Xi Jinping et Vladimir Poutine entament des entretiens à Pékin

02-09-2025

Le président russe, Vladimir Poutine, a entamé mardi 2 septembre à Pékin des entretiens avec son homologue chinois, Xi Jinping, selon l’agence Chine nouvelle. Cette rencontre s’inscrit dans une visite officielle du dirigeant russe en Chine, débutée dimanche.

À cette occasion, Vladimir Poutine a souligné que les relations entre Moscou et Pékin avaient atteint un « niveau sans précédent ». Avant cette rencontre, il avait participé à un sommet régional à Tianjin, dans le nord du pays, et doit assister mercredi à un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La visite du président russe intervient dans un contexte de tensions internationales liées à la guerre en Ukraine. Kiev a d’ailleurs exhorté la Chine à jouer un rôle plus actif pour favoriser la paix.

L’événement, qui rassemble 26 chefs d’État et de gouvernement du monde entier, met en avant l’influence de Pékin sur la scène internationale. Parmi les invités figure notamment le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, arrivé mardi en Chine à bord de son train blindé après un trajet de 1 300 kilomètres. La Corée du Nord est devenue ces derniers mois l’un des alliés majeurs de Moscou dans le conflit ukrainien, en fournissant armes et contingents militaires.

