Yémen : l’aviation israélienne frappe de nouveau Sanaa, six morts et des dizaines de blessés

Une semaine après une première série de raids, l’armée de l’air israélienne a mené, dimanche 24 août, de nouvelles frappes sur plusieurs positions tenues par les rebelles houthis à Sanaa, capitale du Yémen.

Selon les autorités sanitaires contrôlées par les insurgés pro-iraniens, le bilan s’élève à six morts et 86 blessés, dont 21 grièvement atteints.

L’armée israélienne a affirmé avoir visé « un site militaire situé dans le palais présidentiel, les centrales électriques d’Assar et de Hezyaz, ainsi qu’un site de stockage de carburant », accusant les Houthis d’utiliser ces infrastructures à des fins militaires.

Ces frappes interviennent en représailles à une attaque de missiles lancée par les rebelles yéménites contre Israël. Depuis le début de la guerre à Gaza opposant Israël au Hamas, les Houthis multiplient les tirs de drones et de missiles en soutien affiché aux Palestiniens, bien que la plupart soient interceptés par la défense israélienne.

À l’issue des bombardements, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que « le régime terroriste houthi paiera un prix très élevé pour son agression contre l’État d’Israël ». Les Houthis ont pour leur part promis de « riposter » à cette nouvelle attaque.

Sur X (ex-Twitter), leur chaîne de télévision Al-Massirah a dénoncé une « agression israélienne » visant notamment « une station de la compagnie pétrolière de la rue al-Sittine » ainsi qu’une « centrale électrique » dans le sud de Sanaa, déjà ciblée lors des frappes de la semaine précédente.

