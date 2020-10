Zamalek-Raja et la finale de la C1 : Les autoritÃ©s Ã©gyptiennes sont perplexes

Zamalek-Raja et la finale de la C1 : Les autorités égyptiennes sont perplexes

Après avoir annoncé le report du match retour entre le Zamalek et le Raja, la CAF a affirmé que la date de la finale sera maintenu pour le 6 novembre. Depuis mardi, rien n’est devenu moins sûr. En effet, plusieurs médias égyptiens affirment que les autorités locales sont perplexe après la propagation inquiétante du coronavirus et il se pourrait que le match entre le Zamalek et le Raja, ainsi que la finale prévue au Caire soient encore une fois repoussés.

GnetNews