106 infractions enregistrées sur le littoral tunisien en une semaine, selon l’APAL

Le directeur général chargé de la gestion de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL), Mehdi Balhaj, a appelé les citoyens, et en particulier les estivants, à signaler tout dépassement constaté sur les plages — qu’il s’agisse d’exploitation illégale du domaine public maritime, de hausse abusive des prix ou de pollution — via le numéro vert 1820 de la plateforme Al-Jisr, relevant du ministère de l’Environnement.

S’exprimant ce mardi 14 juillet 2026 dans la matinale sur les ondes de la Radio Nationale, Mehdi Balhaj a indiqué qu’au cours du week-end écoulé, 106 infractions avaient été recensées le long du littoral, donnant lieu à la saisie de nombreux équipements. Il a précisé que les autorisations exceptionnelles accordées pour l’exercice d’activités commerciales sont soumises à plusieurs critères et conditions strictes.

Dépassements de surface, tarifs abusifs et « mafias des plages »

Le responsable a indiqué que les infractions constatées concernaient notamment le dépassement de la surface autorisée, le nombre de parasols installés, ainsi que des irrégularités au niveau des tarifs pratiqués. Il a évoqué, dans ce cadre, ce qu’il a qualifié de « mafias des plages », en référence à l’exploitation illégale des plages et du domaine public maritime.

Il a rappelé que l’autorisation exceptionnelle d’occupation du domaine maritime est délivrée par une commission nationale réunissant l’ensemble des parties concernées, et que ces autorisations font l’objet d’un contrôle par une commission mixte.

Vers une application plus stricte de la loi contre la pollution

Mehdi Balhaj a annoncé que la législation relative aux infractions liées à la pollution serait prochainement appliquée avec davantage de rigueur, précisant que les sanctions prévues vont de l’amende financière à l’emprisonnement.

Il a par ailleurs déploré les effets de la pollution industrielle sur l’état des plages, appelant en particulier les industriels à cesser toute pratique nuisible à l’environnement et au milieu marin, susceptible de provoquer des maladies de peau. Il a insisté sur la nécessité, pour les établissements industriels, de se doter de stations de traitement des eaux, invitant les industriels concernés à réaliser les études nécessaires à leur mise en place.

Le responsable a enfin appelé les citoyens à faire preuve de civisme et à veiller à la propreté des plages, notamment en ramassant leurs déchets.