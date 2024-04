Abdelmajid Tebboune et Mohamed el-Menfi quittent la Tunisie

Le président algérien, Abdelmajdid Tebboune, et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes Menfi, ont quitté hier soir, Tunis, pour regagner leur pays respectif, au terme d’une visite éclair de quelques heures pour prendre part à un sommet tripartite les ayant réunis avec leur homologue tunisien, Kaïs Saïed.

Le président de la république leur a fait ses adieux hier soir, avec le protocole d’usage, à l’aile présidentielle, de l’aéroport Tunis-Carthage.

Les dirigeants algérien et libyen s’étaient rendus lundi 22 avril en Tunisie, pour participer à une réunion de concertations inédite, où ils ont affirmé leur engagement à unifier les positions et à consacrer les traditions de concertation, autour des sujets de l’heure, et des affaires d’intérêt commun, dans un contexte régional et international, marqué par l’accélération des changements.

Gnetnews