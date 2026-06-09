Accord Iran-États-Unis : Trump annonce être dans la « dernière ligne droite »

09-06-2026

Le président américain Donald Trump a déclaré tôt ce mardi matin être dans les « derniers efforts » en vue de la conclusion d’un accord avec l’Iran destiné à mettre fin au conflit dans le Golfe. « Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord », a-t-il affirmé, évoquant un délai de deux à trois jours pour qu’un tel accord soit finalisé.

Ces déclarations ont été faites en marge de la finale NBA à New York, à laquelle le président américain avait assisté lundi soir.

Dans le même temps, un hélicoptère de l’armée américaine s’est écrasé près du détroit d’Ormuz dans des circonstances encore floues. Trump a tenu à rassurer, affirmant que les pilotes allaient « bien », sans donner davantage de précisions sur les conditions de l’incident.

La double annonce — percée diplomatique imminente et incident militaire aux abords d’une des voies maritimes les plus stratégiques au monde — intervient au lendemain de la rupture du cessez-le-feu entre Israël et l’Iran, qui avait replongé la région dans une spirale de frappes réciproques.

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