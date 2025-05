Affaire « Complot contre la sûreté de l’État 2 » : nouveau report au 24 juin, les demandes de libération rejetées

La cinquième chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, mardi 27 mai 2025, de reporter au 24 juin prochain l’examen de l’affaire dite du « Complot contre la sûreté de l’État 2 », également connue sous le nom de « Complot 2 ». Toutes les demandes de mise en liberté présentées par les avocats de la défense ont été rejetées, a appris l’agence TAP auprès d’une source judiciaire.

Cette affaire implique plusieurs personnalités politiques et sécuritaires de premier plan, parmi lesquelles l’ancien président du Parlement et chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi — actuellement détenu dans plusieurs dossiers — et l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed, résidant à l’étranger.

Parmi les autres accusés figurent notamment Kamel Bedoui, Mohamed Rayan Hamzaoui, Abdel Karim Abidi, Habib Ellouz, Fethi Beldi, Mehrez Zouari, Mouadh Kheriji (fils de Rached Ghannouchi), Nadia Akacha (ancienne cheffe du cabinet présidentiel), Kamel Guizani, Lotfi Zitoun, Maher Zid, Mustapha Khedher, Adel Daâdaâ et Rafik Abdessalem, ex-ministre des Affaires étrangères.

En septembre 2023, le Pôle judiciaire antiterroriste avait émis des mandats de recherche internationaux à l’encontre de douze personnes dans le cadre de ce dossier, dont Youssef Chahed, Nadia Akacha, Mouadh Kheriji et Lotfi Zitoun.

Ce report intervient quelques semaines après la condamnation, le 19 avril dernier, d’un groupe d’accusés dans une première affaire de « complot contre la sûreté de l’État ». Des peines allant de 4 à 66 ans de prison avaient alors été prononcées contre des figures politiques, économiques et judiciaires, marquant un tournant majeur dans les poursuites engagées contre l’opposition et certains hauts responsables.

Gnetnews