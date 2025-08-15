Affaire Slim Chiboub : Classement sans suite des accusations de complot contre l’État

La chambre des mises en accusation près la Cour d’appel de Tunis a décidé, jeudi 14 août 2025, de classer sans suite les charges de « complot contre la sûreté de l’État » et de « formation d’une entente criminelle » visant l’homme d’affaires Slim Chiboub, estimant que les preuves réunies étaient insuffisantes.

La juridiction a également déclaré le pôle judiciaire antiterroriste incompétent pour traiter les affaires de droit commun le concernant. Ces dossiers ont été renvoyés au parquet, chargé de décider des suites à donner, selon des sources proches du dossier citées par Business News.

Pour rappel, le 3 juillet 2024, le premier juge d’instruction avait délivré un mandat de dépôt à l’encontre de Slim Chiboub, gendre de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali. Cette procédure s’inscrivait dans une affaire où l’homme d’affaires était poursuivi, avec d’autres personnes dont un avocat, pour des crimes à caractère terroriste ainsi que pour d’autres délits relevant du droit commun.

