Affaire Youssef Mimouni : Prolongation de quatre mois de la détention préventive d’un avocat

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a décidé de prolonger de quatre mois supplémentaires la détention préventive d’un avocat impliqué dans une affaire liée à l’homme d’affaires Youssef Mimouni.

L’enquête, ouverte l’année dernière, vise Youssef Mimouni, plusieurs avocats, des experts judiciaires et des huissiers-notaires. Elle porte sur des transactions financières entre l’homme d’affaires et une banque publique, ainsi que sur des litiges judiciaires et administratifs entre les deux parties.

