Aïd el-Fitr : le ministère du Transport déploie un programme exceptionnel pour faciliter les déplacements

Du 13 au 23 mars, les capacités de transport sont renforcées sur l’ensemble du territoire, avec une augmentation de l’offre globale estimée à 40%.

Pour accompagner les Tunisiens pendant les festivités de l’Aïd el-Fitr, le ministère du Transport a mis en place un programme exceptionnel couvrant la période du vendredi 13 au lundi 23 mars 2026, en coordination avec les compagnies nationales et régionales de transport terrestre ainsi que les professionnels du transport public non régulier.

Bus, trains et louages mobilisés

Les entreprises publiques de transport routier ont été autorisées à effectuer des voyages supplémentaires sur l’ensemble de leurs lignes, ainsi que sur de nouvelles lignes en fonction de la demande. Résultat : une augmentation de l’offre globale estimée à 40%. L’entrée en service de nouveaux bus récemment acquis a par ailleurs permis la réouverture de plusieurs lignes suspendues et la création de nouvelles dessertes jugées prioritaires.

La Société nationale de transport interurbain (SNTRI) a levé toute limitation sur le nombre de places disponibles à la réservation et à la vente de billets depuis les gares routières de Bab Saadoun et Bab Alioua. En cas de forte demande sur certaines lignes, la flotte de la Société de transport de Tunis viendra en renfort.

Du côté du rail, la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a renforcé la composition de ses trains longue distance avec 126 wagons supplémentaires, permettant la programmation de 16 voyages additionnels.

Les taxis collectifs « louages » bénéficient quant à eux d’une autorisation exceptionnelle d’opérer sur l’ensemble du territoire national, sans restriction de zone géographique, pour toute la durée de la période concernée.

Un dispositif de suivi renforcé

Afin d’assurer le bon déroulement de ce programme, des équipes d’inspecteurs du ministère seront déployées dans les gares routières, les stations ferroviaires et les stations de louages à travers tout le pays. Une cellule de coordination a également été mise en place au sein de la Direction générale du transport terrestre et des directions régionales pour piloter et superviser l’ensemble du dispositif.

Gnetnews