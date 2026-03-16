Aïd el-Fitr : trois jours de congé pour les agents publics, reprise le 23 mars

16-03-2026

La présidence du gouvernement annonce les modalités des congés de fête et le calendrier de reprise du travail selon l’horaire d’hiver.

La présidence du gouvernement a annoncé que les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de trois jours de congé à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars 2026.

La reprise du travail est fixée au lundi 23 mars 2026, selon l’horaire d’hiver en vigueur, décliné comme suit :

Du lundi au jeudi, les services seront ouverts de 8h30 à 12h30, puis de 13h30 à 17h30. Le vendredi, les horaires seront aménagés de 8h00 à 13h00 le matin, et de 14h30 à 17h30 l’après-midi.

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