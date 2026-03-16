Aïd el-Fitr : trois jours de congé pour les agents publics, reprise le 23 mars

La présidence du gouvernement annonce les modalités des congés de fête et le calendrier de reprise du travail selon l’horaire d’hiver.

La présidence du gouvernement a annoncé que les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de trois jours de congé à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars 2026.

La reprise du travail est fixée au lundi 23 mars 2026, selon l’horaire d’hiver en vigueur, décliné comme suit :

Du lundi au jeudi, les services seront ouverts de 8h30 à 12h30, puis de 13h30 à 17h30. Le vendredi, les horaires seront aménagés de 8h00 à 13h00 le matin, et de 14h30 à 17h30 l’après-midi.